Lady Amelia Windsor é prima distante do príncipe Harry, e neta do primo da rainha Elizabeth II, o duque de Kent. Em outras palavras, ela é uma legítima integrante da Família Real britânica, mas, aparentemente, não liga para as regras!

Enquanto alguns membros da realeza mantêm contas secretas no Instagram ou falam por perfis administrados por profissionais de comunicação, Amelia tem uma conta ativa com conteúdo autoral, onde compartilha momentos íntimos, looks de féria e ensaios fotográficos que faz como modelo.

Recentemente, a jovem fez, inclusive, uma publicidade para a marca Michael Kors. O que será que a Rainha acha disso? Para seguir já, o perfil dela é: @amelwindsor.

Confira:

Mel and the Moon #michaelkors A post shared by Mel 🍯 (@amelwindsor) on Jul 28, 2018 at 6:20am PDT

Mare Meditation 📷 @marinacwin A post shared by Mel 🍯 (@amelwindsor) on Aug 20, 2018 at 11:54pm PDT