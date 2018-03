Preta Gil manda recado para que mulheres aceitem o próprio corpo

Esse post vai especialmente para as milhares de pessoas, principalmente mulheres que escreveram declarações lindas para mim nesses últimos posts. Declarações de amor, respeito, desabafos sinceros e emocionantes. Saibam que chegar no nível de amadurecimento e aceitação que cheguei não foi fácil. Fomos massacradas por uma ditadura que nos dizia que era feio mostrar isso, era feio não ter o corpo magro, e tantas outras imposições. Eu mesma caí nessa armadilha tão cruel, eu também tentei ser quem eu não era e paguei um preço alto. Mas depois de 43 anos e de uma vida muito bem vivida, com muitas superações, muitas lutas e muito amor, eu consegui me libertar e ser eu mesma, e digo a vocês o quão libertador é se amar e se aceitar como nós somos!!! Então meus amores, por favor libertem-se!!! Não tenham vergonha de si própria, não se comparem aos outros, cada mulher tem sua própria beleza, SE AMEM!!! JUNTAS SOMOS MAIS FORTES!!! Quando olho minhas estrias e minhas celulites não considero imperfeições, lembro que cada marca no meu corpo foi uma vivência, foi uma história. Saibam que eu sou vaidosa sim, que me cuido, faço dieta (forçada, mas faço), faço exercício principalmente pro meu joelho, cuido da minha saúde e é isso que importa: saúde!!! E por fim pra quem escreve "Nossa queria ter a coragem que você tem" ou "Nossa eu não teria coragem de postar uma foto assim, está de parabéns!!!". NÃOOOOO, eu não precisei de coragem pra ser quem eu sou, eu precisei me amar!!!

A post shared by Preta Gil 🎤 (@pretagil) on Mar 4, 2018 at 7:28am PST