Prêmio Multishow reúne famosos no Rio de Janeiro

Luan Santana, escolhido Artista Revelação,

saiu da festa acompanhado

Foto: Agnews

Famosos se reuniram na noite desta terça-feira (24/08) no HSBC Arena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para a 17ª edição do Prêmio Multishow. A apresentação da cerimônia ficou por conta da atriz Fernanda Torres e do humorista Bruno Mazzeo.

Ivete Sangalo e o grupo Restart passaram por um momento embaraçoso durante a premiação: ao receberem seus prêmio, foram vaiados pelo público presente.

A festa, que foi realizada no local da premiação, contou com a presença de famosos como Fernanda Lima, Mayana Moura, Fiuk, Maria Gadu, Ana Carolina, Thaila Ayala, Sophia Abrahão e Marcelo Faria, entre outros.