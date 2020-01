Polêmica: como Tiago Leifert sabia quem seria a líder antes da prova?

Terminada a prova da liderança no BBB19 que rendeu a coroa para Carolina Peixinho, uma polêmica tomou a internet de assalto. Dessa vez nada relacionado à prova realizada, e sim ao apresentador do reality show. Um vídeo de antes do final da prova mostrou que Tiago Leifert citou Carol como líder antes mesmo do final da prova. A dúvida é: como assim?

A prova da semana era uma dança das cadeiras. Os brothers circulavam os banquinhos sem saber que alguns deles estavam já previstos para eliminar pessoas. Desde o começo o público sabia quais eram os banquinhos que eliminariam os brothers, mas só ao final da música descobríamos em quais cada um ia sentar.

A etapa final foi entre Hana e Carolina, e então o programa foi para o intervalo comercial. Na hora do retorno, Tiago Leifert explicou a dinâmica que viria a seguir, prevendo quem seria a vitoriosa. “Por aqui, Carol Peixinho e Hana estão na final da prova do líder. Quando terminar, a gente pede pra Carol escolher as 5 pessoas que poderão frequentar o quarto do líder…“. O problema é… Carol ainda não havia sentado no banquinho que lhe concedeu a vitória.

Confira o vídeo abaixo com o momento da confusão de Tiago:

Questionado por pessoas no Twitter, Boninho tentou explicar que Carolina já havia demonstrado o interesse de sentar no banco número 12, e o pessoal de casa sabia que aquele seria o banco da vitória. O diretor aparentemente não considerou que Hana poderia sentar lá durante a etapa final da dança das cadeiras:

Porque ela estava sentada no banco que a gente falou o tempo todo que seria o líder!!! O pessoal de casa sempre soube que o 12 era o líder. Bjs https://t.co/kMw8wF8KPJ — J.B. Oliveira (@boninho) February 1, 2019

Enquanto o caso não é solucionado, pode ter certeza que será um prato cheio para teorias da conspiração a respeito do BBB19.

Atualização: a Globo se posicionou oficialmente a respeito da polêmica, com um comunicado enviado a imprensa. Segue o comunicado na íntegra:

“Essa especulação não faz sentido. Foi apenas um ato falho. Na hora, ao invés de comentar ‘Carol e Hana’, como fez na primeira frase, falou apenas Carol. Apenas isso”.