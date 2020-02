Poder Paralelo: Tony é baleado no peito

Tony ficará entre a vida e a morte

Foto: Divulgação

Depois de novos e intensos tiroteios, Bruno (Marcelo Serrado) decide: ou entrega Tony (Gabriel Braga Nunes) para a polícia ou acaba com ele a qualquer custo.

O bandido manda Baruel (Carlos Bonow) assistir ao vídeo que incrimina o italiano pelo assassinato de Jorge (Caco Baresi) e outro no qual negocia a troca de armas por drogas com Camilo (Fernando Arze). Em seguida, o empresário determina que o editor publique uma reportagem de capa na Grafos incriminando o inimigo.

Ao mesmo tempo, pressionado por Bruno, Rudi (Petrônio Gontijo) liga para Tony e conta que precisa pagar uma dívida, senão será assassinado. Os dois marcam um encontro no apartamento de Téo (Tuca Andrade). O Guri, então, envia três seguranças para seguirem Tony e outro leva Rudi para o bunker. Um atirador de elite monta um rifle com mira a laser na janela de um edifício bem diante do prédio do delegado.

Lígia vai até lá, pois quer muito discutir a relação com o seu amado e alertá-lo de que seu chefe publicará uma matéria denunciando-o como criminoso e agente clandestino da polícia internacional. Quando a repórter chega ao apê e começa a falar com Tony, Téo entra correndo na sala e a puxa com violência, jogando-a no chão. Tony ainda vê um ponto de luz vermelha de laser que o alcança. Um tiro acerta seu peito.