Poder Paralelo: Téo e Tony se desentendem

Téo (Tuca Andrada) segue o carro de Bruno (Marcelo Serrado), mas Khalid (Fernando Pavão) percebe que alguém está atrás deles e intercepta o veículo. Khalid e Laila (Luciana Braga) conseguem render Téo, e Bruno liga imediatamente para Tony (Gabriel Braga Nunes). O herói fica perplexo e pede para o rival não tocar no companheiro e manda levá-lo para a clínica. No ponto de encontro dos mafiosos, Tony conversa com Téo e diz que ele deve manter a calma para não botar a perder todo o plano que elaboraram.