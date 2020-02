Poder Paralelo: Fernanda se oferece a Bruno para salvar Tony

Bruno fará de Fernanda sua refém

Foto: Munir Chatack/ Rede Record

Rudi (Petrônio Gontijo) recorre à desculpa de que estará protegendo o restante da família e entrega Tony (Gabriel Braga Nunes) a Bruno (Marcelo Serrado) sem a menor crise de consciência. Tudo acontece um dia quando o loiro traíra liga para o irmão dizendo que descobriu onde o inimigo guarda suas armas.

Por incrível que pareça, o agente internacional cai nessa história e paga caro por isso. Mais do que depressa, Tony vai encontrar o “maninho” desleal no local combinado e é preso pelos capangas enviados pelo empresário bandido.

Quando Bruno já está com a arma apontada para Tony, Khalid (Fernando Pavão) convence o chefe a “vender o preso” para os guerrilheiros colombianos. Cheio de ironia, Bruno aceita a sugestão. O agente é mantido algemado e agradece ao paquistanês por estar vivo. O homem, entretanto, logo garante: ele só foi salvo porque pode valer muito dinheiro, já que detém diversas informações preciosas.

Ao mesmo tempo, Fernanda (Paloma Duarte) fica sabendo que o ex pegou seu amor e vai até a chácara conversar com Calo (Gracindo Jr.). Neste momento, Téo (Tuca Andrada) avisa o patriarca italiano que o Guri (Marcelo Serrado) mandou colocar escutas na residência dele. Esperta, a artista diz que está indo para a L´Omertà. Ela pretende atrair o ex-amante com a intenção de que ele seja detido. O plano dá certo!

Na boate, Bruno encontra Fernanda e a obriga a confessar que tem caso com seu adversário. Depois, o crápula se acalma e pede à loira que lhe dê uma nova chance. Nisso, a polícia aparece e, mais uma vez, o criminoso consegue escapar, agora levando a atriz como refém. Sem ver nenhuma outra saída, Fernanda se oferece ao bandido em troca da liberdade de Tony.