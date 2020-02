Poder Paralelo: Fernanda rompe com Bruno

Fernanda (Paloma Duarte)

Foto: Rede Record

Fernanda (Paloma Duarte) entra no camarim e dá de cara com Bruno (Marcelo Serrado). Ele exige que a moça conte por que o acusou de ter matado o pai e tenta abraçar a atriz, que faz de tudo para se soltar e não consegue. Fernanda, então, bate com uma escova no rosto dele, Bruno revida com um tapa e a observa com ódio. Magoada, a bela afirma que está se separando porque não o ama mais. Furioso, o vilão vai ao palco e comunica ao elenco da peça que não vai ter espetáculo, pois Fernanda está descontrolada. Tony (Gabriel Braga Nunes) fica furioso ao saber da briga dos dois e promete que vai matar Bruno!