Poder Paralelo: Caló matou Jorge

Caló

Foto: Rede Record

Após dez dias longe de casa sem dar notícias, Gigi (Karen Junqueira) volta à chácara. Nícia (Adriana Londoño) fica surpresa ao vê-la. Revoltada, a jovem não lhe dá satisfação e afirma que ninguém tem nada a ver com a vida dela. Nícia, então, vai ao escritório com Lígia (Miriam Freeland) para mostrar o DVD do assassinato de Jorge (Caco Baresi). Nesse momento, Gigi entra e vê o clima estranho. Quando olha para a TV… Surpresa Na telinha, a imagem de Jorge morto a faz tremer. Como um filme, o passado aparece em sua cabeça e ela tem um surto. Gigi sai correndo, gritando que sabe quem matou o marido de Nícia. Mais tarde, chorando, ela revela a Rudi (Petrônio Gontijo) que o assassino é Caló (Gracindo Jr.). Enquanto isso, Tony (Gabriel Braga Nunes) confessa a Fernanda (Paloma Duarte) que não cometeu o crime, mas foi cúmplice do assassino.