Poder Paralelo: Bruno coloca Mimi numa enrascada

Pavãozinho, Bruno , Mimi Foto: Rede Record

Bruno (Marcelo Serrado) se aproveita da ingenuidade de Mimi (Julia Sabugosa) e decide usá-la como “mula” para levar diamantes para a Holanda. Bruno avisa que ela vai entregar uma encomenda muito preciosa para pessoas que a aguardarão em Amsterdã, mas não revela que são pedras preciosas. Apenas pede à jovem que tenha cuidado com o pacote. Só que a polícia recebe uma denúncia sobre o plano do mafioso e se organiza para dar o flagrante no dia do embarque.

Paulo (Nicola Siri) fica sabendo que a amante está correndo perigo e pede a Pavãozinho (Mário Gomes) que use seu helicóptero para levá-lo de São Paulo ao Rio a fim de salvar a moça. Estes conseguem avisar Mimi, a garota vai para o banheiro e entrega os diamantes ao namorado. Quando os policiais a abordam, ela está limpa.

Ao saber que seu esquema falhou, Bruno fica furioso e começa a ameaçar Mimi, alegando que acabará com a vida dela caso a moça não devolva seu pacote. Ou seja: ela está perdida…