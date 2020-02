Poder Paralelo: Berenice sofre um infarto

Berenice (Sonia Guedes)

Foto: Michel Ângelo

Marília (Maria Ribeiro) chega em casa e depara com a mãe caída no chão. Desesperada, corre para o hospital com ela e os médicos detectam que Berenice (Sonia Guedes) sofreu um infarto e precisará fazer uma cirurgia. Como Marília não tem verba para bancar a operação, Téo (Tuca Andrada) decide pagar. Ele vai em casa e pega parte da grana da maleta que recebeu de Tony (Gabriel Braga Nunes). Marília fica angustiada, pois sabe de onde veio o dinheiro para a operação, mas se não aceitar a ajuda de Téo, sua mãe pode morrer. Sem saída, ela cede. Renato (Bruno Padilha