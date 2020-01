Pode comemorar! Todas as 6 temporadas de ‘Glee’ voltarão para a Netflix

Alô, fãs de ‘Glee‘! Essa notícia é pra vocês. A série musical famosíssima entre o público voltará ao catálogo da Netflix em junho.

Marque aí na sua agenda: todas as seis temporadas da produção criada por Ryan Murphy estarão disponíveis na plataforma de streaming a partir do dia 30 de junho! A informação foi confirmada pela assessoria da empresa.

Veja também





‘Glee’ havia sido retirada da Netflix em julho de 2017, juntamente com outras produções famosas, como American Horror Story, Bones e How I Met Your Mother.

Felizmente, agora poderemos reviver os momentos marcantes dessa série querida. Iremos rir, chorar e nos emocionar muito assistindo Cory Monteith, Lea Michele, Jane Lynch, Matthew Morrison e grande elenco nas telinhas novamente.

Amamos a notícia!