Pippa Middleton, irmã de Kate, irá receber título da nobreza

Pippa Middleton, irmã mais nova de Kate Middleton, Duquesa de Cambridge, também conquistará um título de real. A qualificação nada tem a ver com a esposa de príncipe William, o título virá do marido dela, James Matthews, com quem se casou ano passado.

O pai de James é financista de um fundo investimentos e ao comprar um castelo e uma propriedade em Highlands (Escócia), adquiriu o título de Laird of Glen Affric. Assim, por ser o filho mais velho, James o herdará e logo tornará Pippa se tornará Lady de Glen Affric.

A futura Lady recentemente anunciou que está grávida do seu primeiro filho. Os fãs da realeza estão empolgados com o aumento da família Middleton e o fato de que as irmãs ficarão ainda mais próximas, já que agora o Príncipe George, a Princesa Charlotte e Príncipe Louis terão um primo ou prima para brincar.

Em sua coluna na revista Waitrose Weekend, Pippa comentou sua experiência nos primeiros meses da gestação. “Sendo esta a minha primeira gravidez, eu tinha tantas perguntas que ainda não tinham sido respondidas. Eu tive sorte de passar as primeiras 12 semanas sem sofrer de enjôo matinal”, contou.