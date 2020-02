Peu Sousa, ex-guitarrista de Pitty, é encontrado morto em Salvador

Peu Sousa, ex-guitarrista de Pitty, foi encontrado morto em seu apartamento em Salvador

Foto: Reprodução

Peu Sousa, ex-guitarrista da banda Pitty, foi encontrado morto em seu apartamento em Salvador, no último domingo (5). De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Salvador, Peu havia discutido com a mulher, Monique Ferrari, com quem tem dois filhos. Ela chegou a deixar o quarto do casal e, ao retornar, se deparou com o marido morto.

A polícia trata com a hipótese de suicídio, já que havia um cinto de couro amarrado ao pescoço e que, aparentemente, foi preso em um armário. “Só o exame cadavérico pode informar a real causa da morte, mas ainda não há data de quando sairá o resultado”, informou o assessor.

Fãs de todo o Brasil se mobilizaram nas redes sociais falando a respeito da notícia. O músico também trabalhou ao lado de Junior Lima e Champignon, na banda Nova Mil Anjos. Peu é filho adotivo de Galvão, músico da banda Novos Baianos.

Junior Lima escreveu a respeito da morte do ex-parceiro de banda em sua página no Twitter: “Tomei um susto qdo soube do falecimento do Peu (guitarrista da 9MA)! Vou rezar pela familia dele!”.

Beto Espínola, guitarrista de Tuca Fernandes também mostrou seu carinho à família de Peu Sousa: ”Bom dia mas nem tanto para nós músicos e guitarristas,que esses meses foram grandes perdas em especial.acabei de saber pelo meu querido amigo e músico Marcelo Brasil sobre o falecimento do querido Peu Sousa talentoso guitarrista baiano ex (pitty) e filho do poeta luiz galvão (novos baianos) estou muito triste gostava muito dele e era da minha geração. pois esse não é o caminho para nós talentosos na arte.como diz marcelinho. LUZ muita LUZ pra vc querido amigo das 6 cordas! Ninguém nunca sabe quando aquele ‘até logo’ poderá ser, na verdade, um adeus. #luto #Triste #música #guitar #sad #ligths #RIP”.

Peu foi coautor dos hits Equalize e Déjà Vu, que estão no primeiro disco de Pitty, Admirável Chip Novo, lançado em 2003.

Músico foi coautor dos hits Equalize e Déjà Vu

Foto: Divulgação