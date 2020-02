Pérola Faria cresceu!

“Sempre fui tímida”, revela a atriz

Foto: Divulgação

Linda, talentosa e supersimpática! Assim é a atriz Pérola Faria, a patricinha Juliana de Bela, a Feia, da Record. Apesar do jeito de menina, essa gatinha trabalha como gente grande. Estreou na TV como a Giselle de “Páginas da Vida” (2006), na qual emocionou o Brasil como a jovem que sofria de bulimia, e não parou mais!

“Não imaginava que logo no meu primeiro trabalho a personagem fosse crescer tanto e fazer sucesso. A Giselle foi um presente que vai ficar pra sempre marcado na minha carreira”, contou Pérola. Aos 8 anos, a menina começou a fazer teatro e hoje, com 18, já possui alguns filmes e espetáculos teatrais no currículo. Paralelo a “Bela”, Pérola ainda encontra tempo para fazer faculdade de moda no Rio.

Por que escolheu ser atriz?

Sempre fui tímida e adorava ir ao teatro com a minha mãe. E aos 7 anos entrei num curso de interpretação para TV, justamente para melhorar a questão da timidez. Aí, quando tinha 15, pintou a oportunidade de fazer “Páginas da Vida”. Adorei!

Pensava seguir outra profissão?

Sim. Quando criança sonhava ser veterinária. Adoro bicho! E o engraçado é que agora estudo moda (risos).

Está curtindo fazer a Juliana?

Adorando, ela é engraçadinha e fofa. E o que me deixa enlouquecida são as roupas dela! Mas acho que é bem diferente de mim. A Juliana é espevitada e cara de pau!

Ela vai conseguir conquistar o Max (Serginho Hondjakoff)?

Acho que ela gosta do Max, mas se apaixonou também pelo Matheus (Rômulo Arantes Neto). Não sei ainda, o problema da Juliana é que ela é muito influenciada pela amiga Luddy (Marcela Barrozo).

Pelo jeito, a Juliana faz qualquer coisa para conquistar um rapaz. Você faria ou já fez algo por uma paixão?

Ah!!! (risos) Eu não. E só valeria a pena se a paixão fosse recíproca.

Você está solteirinha… Por que acabou o namoro com o Rafael Almeida?

Ele estava sempre cheio de trabalho e eu também. E acabou que ficamos muito tempo sem nos encontrar. Mas foi tudo tranquilo e a gente percebeu que era só amigo. Eu tinha apenas 15 anos quando começamos a namorar, mas valeu muito a experiência.

É paqueradora? O que procura num rapaz?

Não sou muito paqueradora, não. E acho que ele tem que ser sincero, companheiro, amigo…

De qual papel tem mais saudade até aqui?

Gostei de ter feito a Nara Leão, no “Por Toda Minha Vida”, da Globo. Preparei-me bem com aulas de canto, bossa nova, me aprofundei na história dela com o Ronaldo Bôscoli. É muita responsabilidade interpretar uma pessoa que existiu e significou tanto para a sociedade brasileira. Sem dizer que adorei ter de mudar o visual… Na época o Ricardo Waddington (diretor), me pediu e cortei chanel com franjinha.

É vaidosa?

Sou muuuuito. Vou à academia de segunda a sexta, onde faço exercícios aeróbicos. Parei de comer besteira e fiz reeducação alimentar. Agora, na minha casa sempre tem pão integral, feijão branco, salada verde, tomate, frutas… Tudo que é necessário para uma alimentação saudável. Tomo cerca de dois litros de água por dia. Como meu cabelo é muito comprido e embaraça, hidrato uma vez ao mês. Faço as unhas toda semana e não durmo com maquiagem. Ah! E adoro um rimel e gloss.

Quando está de folga o que gosta de fazer?

Assisto muito filme. Tenho sempre uma caixa de DVD cheia para ver e rever. A-do-ro os longas sobre história e terror. “A Mão Que Balança o Berço” (de 1992, com a maldosa babá feita por Rebecca De Mornay) é um dos meus prediletos. E amo ir a restaurantes com minhas amigas!