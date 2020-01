Pelo Insta, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert anunciam o sexo da 3ª criança

Após revelarem que estão à espera de uma terceira criança, no começo deste mês, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima usaram novamente as redes sociais para contar outra novidade sobre a gravidez.

Veja também





Neste sábado (27), o ator publicou uma foto ao lado da esposa em seu perfil do Instagram, para anunciar o sexo do bebê. Na legenda do clique, Rodrigo escreveu “Esperando por ela…👧”, o que indica que o casal terá uma menina.

A publicação, como era de se esperar, já conta com mais de 100 mil curtidas, além de uma série de comentários de seguidores (famosos ou não) parabenizando o casal.

Fernanda e Rodrigo também são pais dos gêmeos João e Francisco, de 11 anos, e a gente espera mesmo que essa garotinha venha cheia de saúde!