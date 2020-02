Pelé recebe alta e deixa hospital após cirurgia na próstata

Cinco dias após ser internado, Pelé recebeu alta médica e deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, às 18h30 deste sábado (9). O ex-jogador saiu do local acompanhado da namorada, Marcia Aoki. Ele passou por uma cirurgia na terça-feira, após apresentar uma hiperplasia na próstata – aumento da glândula que ocasiona problemas urinários. Segundo o boletim médico divulgado, o quadro foi benigno e não houve incidência de tumor.

A doença de Pelé é comum em homens após os 50 anos. O tratamento consiste em uma cirurgia simples de resecção transuretral da próstata, na qual o tecido extra é removido.

Em novembro, o rei do futebol teve um período conturbado com duas internações – ele passou por procedimento de retirada de pedras no rim e depois teve que tratar uma infecção abdominal. “Em trinta anos de carreira, viajando o tempo todo, nunca tinha acontecido algo assim”, relatou na época. Pelé recebeu o carinho de fãs do mundo inteiro e apresentou boa recuperação.