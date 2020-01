Paula derrota Rodrigo e vence Prova do Líder de séries no BBB19

A poucas semanas da grande final, o BBB19 chegou no dia da Prova do Líder, que sempre marca o início da formação de paredão daquele ciclo. Sem muita agitação na casa, o grande mistério (além de quem ganharia a prova) era para ver quem Alan iria vetar da disputa.

Alan começou seu discursinho sobre quem iria vetar, sempre fazendo questão de dizer o quanto gosta de todo mundo, mas escolheu Hariany para não participar da Prova do Líder.

A prova do dia foi um grande merchandising do serviço Globoplay. Os brothers assistiram a cenas de diversos seriados presentes no streaming, e então precisavam responder “verdadeiro” ou “falso” quando Tiago Leifert perguntava algum detalhe do vídeo. Um detalhe importante: nenhuma das cenas exibidas no vídeo apareceram nas sessões de cinema do Líder, até para não prejudicar os que foram menos vezes ao cineminha.

A primeira etapa da prova teve Rodrigo e Paula acertando todas as perguntas, então todos os demais brothers foram eliminados e permaneceram no mata-mata. Após algumas respostas iguais, a mineira conseguiu acertar sozinha e garantiu a coroa de líder.

O paredão dessa semana será novamente triplo. Além do anjo que será autoimune, o líder indicará alguém, e então o indicado poderá indicar outra pessoa. Por fim, a casa vota no terceiro confinado que participará da berlinda.