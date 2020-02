Patrícia Poeta fala sobre sua vida em família

Nos momentos de folga do Fantástico, Patrícia só pensa em curtir o filho

Foto: Agnews

Novo herdeiro

Aos 37 anos, a jornalista começa a pensar em ter um novo bebê. Ela, que já é mãe de Felipe, 8 anos, pretende engravidar em breve. “Quero que seja logo e o Felipe pede um irmãozinho. Como diz meu marido: vamos começar os trabalhos”.

Coelhinha da Páscoa?

Nos momentos de folga do Fantástico, ela só pensa em curtir o filho: joga bola, organiza festinhas e, claro, acompanha a rotina escolar do garoto. “Sou uma mãe presente. Já fui embora de um evento porque tinha que fazer o dever de casa com ele” [risos].

A dedicação à maternidade é tanta que, às segundas – único dia da semana em que não trabalha -, a musa dominical dedica o período todo ao pequeno. Inclusive, o batizou de dia do filho. “Já fiz de tudo por ele, até me fantasiar de coelhinho da Páscoa”, entrega.

Amauri, Felipe e Patrícia: a família pode aumentar muito em breve

Foto: Arquivo pessoal

Moça de família

Patrícia não passa um dia sem falar com os pais, os advogados Ivo e Fátima, e as irmãs, Paula e Paloma, que moram no Sul do país. “Se alguém está doente, até escondem de mim porque sabem que eu sofro”, conta.

Príncipe encantado

Romântica, ela sempre sonhou em ter seu príncipe encantado. “Quando conheci meu marido [eles completam dez anos de casados em julho], pensei: É o meu príncipe!”, disse Patrícia, que até hoje guarda um cartão que ganhou do diretor global no início do namoro.