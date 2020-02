Passione: Totó descobre a farsa de Fred e acaba com a raça dele

A casa caiu! Totó vem para o Brasil e desmascara o golpista Fred

Foto: Divulgação

Temendo perder para sempre seu grande amor, o ingênuo Totó (Tony Ramos) deixa a Itália rumo ao Brasil atrás de Clara (Mariana Ximenes). Porém, o camponês nem imagina que a protetora Gemma (Aracy Balabanian) também vem a São Paulo para ficar perto dele. E quem a acompanha é o sobrinho Alfredo (Miguel Roncato). Todos se hospedam na quitinete de Agostina (Leandra Leal).

No mesmo dia, Totó sai à procura da esposa e acaba sendo apresentado pela filha à doce Felícia (Larissa Maciel), que nutre uma paixão à primeira vista pelo pai da amiga. Totó, embora também fique impressionado com a beleza da brasileira, esquece da vida ao reencontrar Clara.

A safada chega a fazer um charme, mas se joga nos braços do marido e se muda com ele para um hotel chique, alegando que não conseguirá viver na Itália, e muito menos com Gemma.

A intenção da megerinha é acabar com a alegria de Fred (Reynaldo Gianecchini), o que não será nada difícil. Um dia, Totó fica sabendo por Agostina que seu procurador comprou apartamento e carros para ele e Agnello (Daniel de Oliveira) com o dinheiro dele, e decide dar um basta na festança do picareta.

Fred colocado contra a parede

Chamado por Totó, Fred aparece no hotel e se espanta com a determinação do “cliente” em entender por que ele gastou tanta grana financiando suas mordomias e as do filho.

O bandidinho fica ainda mais passado quando o italiano apresenta Clara como sua nova esposa. O gato do mal é obrigado a engolir o sapo e corre para o escritório do advogado que contratou para roubar a fortuna de Totó, usando a procuração dada pelo próprio ainda na Toscana.

O canalha pede ao advogado, tão bandido quanto ele, que o deixe usar o local como se fosse seu escritório para enganar mais uma vez o italiano. Só que Clara, a sós com o companheiro, o incentiva a tomar a procuração de Fred e a cuidar pessoalmente de seus negócios. O camponês fica em dúvida, já que pretende voltar o mais rápido possível para casa, mas muda de ideia quando vai visitar Bete (Fernanda Montenegro) e toma conhecimento sobre o dossiê montado por ela sobre o “procurador”. Ao mesmo tempo, encantado com a recepção da mãe e do irmão Gerson (Marcello Antony), Totó conta que se casou na Itália. Sem imaginar que a nora é ninguém menos do que Clara, Bete os convida para um jantar na sua mansão. Todo feliz, Totó conta a novidade à esposa, que gela de pavor.

Depois de estudar todo o dossiê e constatar que Fred é um golpista, inclusive com passagem pela polícia, Totó vai até o falso escritório dele. Raivoso, o camponês exige a procuração original assinada por ele, rasga o documento na cara de Fred e avisa: a partir de agora assumirá o controle de seus bens, inclusive na Metalúrgica Gouveia. O capítulo termina com Fred em estado de choque ao ser desmascarado!