Passione: Quem será a próxima vítima do assassino?

Quem será o próximo a cair nas mãos do misterioso assassino?

O mistério só aumenta. Eugênio (Mauro Mendonça) e Saulo (Werner Schünemann) não serão as únicas vítimas da trama. Bete (Fernanda Montenegro) conclui que seu marido e filho foram assassinados pela mesma pessoa e, para terror de todos, acredita que a família Gouveia inteira corre risco. E Brígida (Cleyde Yáconis) concorda com a nora. “Meu Deus, é um assassino em série. Alguém quer matar toda a nossa família. Um por um!”, diz, assustada. E completa: “Eu sou a próxima, tenho certeza. A arma já está apontada para a minha cabeça”.

A idosa não está tão errada. Na verdade, todos os Gouveia estão na mira do assassino: Gerson (Marcello Antony), Melina (Mayana Moura), Danilo (Cauã Reymond), Sinval (Kayky Brito) e a própria Bete. Já que, segundo informações de bastidores, o motivo que move o criminoso é seu desejo de vingança. No passado, ele teria sido muito prejudicado por Eugênio e jurado acabar com todas as pessoas ligadas ao empresário.

Isso faz de Fred (Reynaldo Gianecchini) o suspeito principal. Enquanto Bete pensa numa maneira de proteger sua família, Diana (Carolina Dieckmann) recebe uma notícia suspeita. A mãe lhe avisa que seu irmão mais velho desapareceu misteriosamente. A jornalista fica sem saber o que pensar: o sumiço do irmão tem ligação com os assassinatos ou é um fato isolado?