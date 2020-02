Passione: Mauro e Diana traem Melina e Gerson

Diana quer que Mauro não se

case com Melina

Foto: Divulgação – Rede Globo

A volta de Diana (Carolina Dieckmann) à mansão dos Gouveia não poderia dar mesmo certo. Assim que chega com suas malas, a jornalista tem uma discussão com Melina (Mayana Moura) que a acusa de ter voltado para ficar perto de Mauro (Rodrigo Lombardi). E realmente parece que a estilista está com a razão, já que a cunhada e rival pede ao executivo que a ajude a convencer o patrocinador do marido a financiar seu retorno aos treinos, acreditanto que, só assim, conseguirá se divorciar mais rapidamente. Para surpresa do próprio noivo, a raivosa Melina avisa a família que ela e Mauro vão se casar em um mês. Diana vai atrás do rapaz no orquidário, pede que ele não se una à outra mulher e os dois acabam aos beijos.