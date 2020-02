Passione: Mauro e Bete descobrem que Fred é um impostor

Mauro descobre que Fred é uma farsa

Foto: Divulgação – Rede Globo

A máscara de Fred (Reynaldo Gianecchini) está prestes a cair. Primeiro, Olga (Débora Duboc) o reconhece como o namorado de Clara (Mariana Ximenes). A empregada conta a Mauro (Rodrigo Lombardi) que o viu com a megera, mas lhe pede para manter segredo. É que Olga teme não poder provar o que diz e se meter em mais confusão por causa da vilã.

Mais tarde, numa conversa com o filho, Diógenes (Elias Gleiser) se lembra que a metalúrgica teve um empregado chamado Frederico Lobato (mesmo nome de Fred), que perdeu a mão no trabalho, foi demitido e se suicidou. Mauro vai ao arquivo da empresa e nota que a ficha do exfuncionário sumiu.

Imediatamente, recorda que flagrou Fred no local dias antes. Ele, então, pega a ficha funcional do relações públicas e confirma a suspeita: o procurador de Totó (Tony Ramos) é filho de Frederico. Mauro procura Bete (Fernanda Montenegro), lhe conta tudo o que sabe e mostra as provas. Olga confirma à patroa que viu Fred com Clara, beijando-se em frente à mansão dos Gouveia.

É o que basta. Ao lado de Mauro, Bete convoca o safado para uma reunião e tira satisfações. Fred, claro, nega sua ligação com Clara e afirma que o fato de ser filho de Frederico não tem nada demais. Só não consegue convencer nenhum dos dois.