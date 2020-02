LegeAgnello e Lorena vão fugir para a

Itália, para desespero de Stella

Foto: Divulgação/Rede Globo

Quando confirma com as amigas que foi a própria mãe quem criou o falso flagrante em Lia (Juliana Didone) e Agnello (Daniel de Oliveira), Lorena (Tammy Di Calafiori) rompe com Stela (Maitê Proença). Em seguida, foge com o namorado para a Itália. Desesperada, a ricaça viaja atrás da filha, disposta a impedir que o romance dos dois continue.