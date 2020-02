Passione: Jéssica e Agostina ficam grávidas

A confusão só aumenta… Jéssica e Agostina ficarão grávidas do bígamo!

Foto: Divulgação/Rede Globo

Está armada a confusão do ano! Jéssica (Gabriela Duarte) finge que vai pedir o divórcio a Berilo (Bruno Gagliasso) e ele corre atrás de Agostina (Leandra Leal) para, mais uma vez, seduzi-la. Ao perceber o sumiço do amado, “fragolina” chama a polícia e diz que ele foi sequestrado pela rival. Enquanto isso, o italiano pede que sua primeira esposa abandone Mimi (Marcelo Médice) e vá com ele a um hotel. Acontece que o ex-carteiro pensa que Berilo raptou sua “principesca” e a loucura está formada. A sós com seu amado, Agostina não resiste e vai pra cama com ele.

Mais tarde o malandro volta para seu lar e, ao ver Jéssica sofrendo, se atira nos braços dela. Mas depois de alguns amassos, a riquinha começa a sentir tonturas e enjoos. No mesmo momento, Agostina conversa com Mimi e do nada, também sente tonturas e quase desmaia. É… A duas estão grávidas do bígamo! Agora vai!