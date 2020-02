Passione: Jéssica e Agostina dão uma surra em Berilo

TITITI 624: Tudo sobre a briga

entre Berilo, Jéssica e Agostina

Foto: Divulgação

A edição 624 da TITITI, que chega nas bancas a partir desta quarta (25/08/10), está imperdível. A matéria de capa conta tudo sobre o barraco que vai rolar quando Jéssica (Gabriela Duarte) e Agostina (Leandra Leal) descobrirem que Berilo (Bruno Gagliasso) é casado com as duas!

Por mais que o malandro tente, vai ficar cada vez mais difícil ele se dividir entre as duas mulheres. O italianinho diz para Jéssica que sua viagem para a Itália foi antecipada e vai para Ubatuba com Agostina. O problema é que a esposa brasileira descobre o passaporte de Berilo na gaveta e vê que ele não foi para a Itália coisa nenhuma! Por meio de um extrato do cartão de crédito, ela fica sabendo que ele está em uma pousada no litoral.

A tão esperada cena da briga vai acontecer em plena praia. Berilo sai para comprar sorvete justo quando Jéssica chega. A peruinha até conversa amigavelmente com Agostina, sem imaginar que aquela é sua “rival”. Neste momento, Berilo volta e começa toda a confusão. Jéssica diz que ele é seu marido e Agostina fica possessa. O barraco está armado e Berilo vai acabar apanhando das duas! Imperdível!

