Passione: Gemma bate em Clara no meio da rua e deixa Totó com ódio

Gemma vai esbofetear Clara na frente de todo mundo

Foto: Divulgação / Rede Globo

Assim que chega à Itália, Clara (Mariana Ximenes) não tem a mínima dificuldade de reconquistar Totó e levá-lo para a cama. A vilã ainda conquista a amizade do carteiro Mimi (Marcelo Médici), que lhe conta tudo sobre a falecida mulher do italiano. Clara finge para Totó que tem os mesmos gostos da falecida, como o tipo de flores que ela apreciava e o prato preferido, demonstrando também ser tão devota quanto a ex do camponês. O ingênuo italiano fica ainda mais fascinado, mas Gemma (Aracy Balabanian) não cai nessa. Assim que descobre que a bruxinha está de volta, a irmã de Totó vai até o hotel e tenta obrigá-la a voltar ao Brasil. Assustada, Clara promete ir embora no dia seguinte e se faz de vítima com Totó, que garante: irá dobrar a possessiva irmã.

Só que Gemma cerca a brasileira no outro dia na igreja e a esbofeteia em plena rua. Totó assiste à cena, surta e se irrita profundamente com a irmã. Gemma, então tem a ideia de pedir a Mimi que arrume um belo príncipe para seduzir Clara, provando a Totó que ela não é o anjo que parece ser. Sem desconfiar da armação, Clara já comemora a vingança contra Fred (Reynaldo Gianecchini), que, no Brasil, se preocupa com o sumiço da amante e cúmplice e chega a ligar para Totó a fim de perguntar se a “irmã” está com ele. A pedido da megerinha, o italiano mente, afirmando que não. Fred relaxa, e Clara se prepara para subir ao altar com o herdeiro de Bete e fazer um retorno triunfal a São Paulo.