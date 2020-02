Passione: Danilo é preso na Itália

O jovem se dá mal e Clara sai ilesa

Foto: Divulgação – Rede Globo

Sem poder correr, Danilo (Cauã Reymond) se afunda nas drogas. Stela (Maitê Proença), preocupada, pede ao filho que se interne numa clínica de recuperação. Em vão. O gato foge de casa na calada da noite e vai para a Itália atrás de Clara (Mariana Ximenes).

Os dois passam a se encontrar diariamente, sem levantar suspeitas, até que Danilo se enche de ficar trancado no hotel. O primeiro passeio do casal, no entanto, não dá muito certo. Gemma (Aracy Balabanian) flagra os dois aos beijos e abraços. A italiana chega a fotografá- los com a máquina de uns turistas que passam na hora. Só que não consegue revelar as fotos.

Ela conta a história a Totó (Tony Ramos), mas não consegue provar nada e, mais uma vez, se dá mal. Até porque Mimi (Marcelo Médici) mente mais uma vez ao camponês, dizendo que era ele que estava com Clara. Com isso, a vilã se safa e a fama de doida de Gemma só cresce.

O episódio dá coragem a Clara para ousar ainda mais. A safada comunica a Totó que passará a noite com uma amiga doente e se manda para a boate com Danilo. Lá, o rapaz se droga, mostrando-lhe o bolso lotado de substâncias ilegais.

Enquanto eles dançam, aparecem vários policiais para uma batida no local. A vilã, esperta, consegue se afastar do amante, se deixa revistar e pega uma carona com o primeiro que passa. Já o rapaz… é preso na hora e piora ainda mais sua vida.