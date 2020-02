Passione: Clara se vinga de Fred

A vilã promete acabar com Fred

Foto: Divulgação – Rede Globo

Fred (Reynaldo Gianecchini) telefona para a casa de Totó (Tony Ramos) e quem atende é Clara (Mariana Ximenes). Ela se passa por Agostina (Leandra Leal) e ele cai feito um patinho. Assim que desliga, a vilã se lembra do quanto foi humilhada pelo ex-parceiro. “Está chegando o dia. Eu vou voltar rica, cheia da grana e vou acabar com a sua raça, desgraçado!”, promete ela, falando sozinha.

Para cumprir o prometido, Clara apronta todas. Procura um advogado picareta, faz um testamento, com a assinatura falsa de Totó. No documento, ela herda parte da fortuna do marido, caso ele venha a falecer. Depois disso, a vilã entra no celeiro, incendeia o local, grita por socorro e, quando Totó chega para salvá-la, uma viga cai em sua cabeça, fazendo-o desmaiar. Só que, ao ver o fogo perto do camponês, Clara desiste e salva o marido. A bondade da loira acaba aí.

Gemma (Aracy Balabanian) a acusa de tentativa de assassinato e até Totó fica desconfiado. Clara, então, banca a ofendida e sai de casa. O apaixonado italiano vai atrás dela, claro. Depois de uma noite de amor num hotel, Clara deixa um bilhete de despedida e volta para o Brasil. Tudo jogo. O que ela quer é que Totó embarque para o Brasil, onde pretende usar o fato de estar casada com o filho de Bete (Fernanda Montenegro) para expulsar Fred da empresa. “Vou acabar com você, Fred. Vou voltar por cima e acabo com a sua raça”, promete a si mesma. Coitado de Totó!