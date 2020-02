Passione: Bete e Totó têm reencontro emocionante

Mãe e filho têm uma segunda chance

Foto: Divulgação – Rede Globo

Clara (Mariana Ximenes) abandona Totó (Tony Ramos) e volta ao Brasil. O italiano, inconformado, vai atrás da esposa. Gemma (Aracy Balabanian) e Alfredo (Miguel Roncato), por sua vez, seguem o patriarca. No Brasil, Totó abandona os dois e se muda para um hotel com a esposa vilã. No dia seguinte, ele resolve até visitar a mãe brasileira.

Bete (Fernanda Montenegro) nem acredita quando vê Totó dentro de sua casa. Ela o recebe com lágrimas nos olhos e, feliz, o apresenta a Gerson (Marcello Antony), a Antero (Leonardo Villar) e a Brígida (Cleyde Yáconis). Totó conta que se casou de novo e Bete promete fazer um jantar especial para conhecer a nora. Sem nem ao menos desconfiar que se trata de Clara.

Apesar de toda a emoção de ver o filho italiano, Bete não perde a chance de desmascarar Fred (Reynaldo Gianecchini). A matriarca da família Gouveia entrega o dossiê sobre a vida do safado ao camponês, que, indignado, o procura e encerra a parceria entre eles. “Acabou a festa, Fred. Per te e pra tutti questi ciarlatani qui. Daqui para frente, quem vai cuidar dos meus negócios sono io. Punta e basta!”, grita Totó, rasgando a procuração que dava plenos poderes ao vilão.