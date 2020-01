Quem são os 19 participantes do MasterChef Brasil 2019

Foram revelados nesse domingo (31) os 19 participantes da décima temporada do ‘MasterChef Brasil‘, a sexta com cozinheiros amadores. Reunindo pessoas de todo o Brasil, das mais diversas idades e vivências, o reality show culinário buscará encontrar o maior cozinheiro amador do ano.

Veja também



Confira quem são os participantes da atual temporada:

Andre Boratto

André Boratto gosta de cozinha contemporânea com sabor André Boratto gosta de cozinha contemporânea com sabor

André é de Santos, litoral de São Paulo, e gosta de cozinha desde criança – isso o transformou no cozinheiro oficial da família e churrasqueiro da turma. Agora ele mora em Brasília, onde trabalha como servidor público, mas seu sonho é abrir um restaurante de comida brasileira no exterior.

Carlos Augusto

Carlos Augusto se identifica com a culinária francesa Carlos Augusto se identifica com a culinária francesa

Carlos mora nos EUA há quase 20 anos, mas sonha em voltar para o Brasil para investir na carreira culinária. Se diz perfeccionista e exigente, e garante que sua experiência profissional em TI vai ajudar nas provas de equipe. Gosta de cozinha internacional, como árabe, francesa, americana e mexicana.

Ecatherine Santos

Ecatherine Santos capricha nos risotos, massas e frutos do mar Ecatherine Santos capricha nos risotos, massas e frutos do mar

A baiana Ecatharine cresceu em uma família grande, na região da Chapada Diamantina, onde vive atualmente. Sua culinária é elogiada pela família e pelos amigos, e foi isso que a fez inscrever-se no MasterChef. Além da cozinha típica de seu Estado, ela é fã da gastronomia italiana, e adora fazer risotos.

Eduardo Mauad

Eduardo Mauad gosta de gastronomia contemporânea Eduardo Mauad gosta de gastronomia contemporânea

Eduardo Mauad é de Barretos, interior de São Paulo, onde sempre teve muito acesso a animais, plantações e alimentos fresquinhos. Ele já foi cantor sertanejo, e hoje é médico, mas relaxa mesmo é na cozinha.

Eduardo Richard

Eduardo Richard também se identifica com a cozinha contemporânea Eduardo Richard também se identifica com a cozinha contemporânea

Advogado, Eduardo Richard é sócio de um escritório em Curitiba. Pensava em entrar no MasterChef desde a primeira edição, mas confessa que só agora se sente pronto para competir. É fã de culinária asiática mas garante que seu conhecimento gastronômico vai muito além disso.

Fernando Consoni

Fernando Consoni conta que sua culinária é afetiva Fernando Consoni conta que sua culinária é afetiva

Paulista de Araras, Fernando é arquiteto, mas se considera melhor cozinheiro do que muitos ex-participantes do MasterChef. Criado pelos avós, foi assim que ele desenvolveu o amor pela cozinha. Acredita ter grandes chances de ser o vencedor dessa edição.

Haila Santuá

Haila Santuá gosta da cozinha artesanal, simples e caseira Haila Santuá gosta da cozinha artesanal, simples e caseira

Goiana de Jataí, Haila é publicitária e trabalha no ramo de hotelaria – mas a culinária é sua grande paixão. Diz ter criado a primeira receita, um bolo, aos 10 anos de idade. Tem como ponto forte a confeitaria.

Helton Oliveira

–

Com apenas 19 anos, Helton é o competidor caçula dessa temporada de MasterChef. Ele está se preparando há dois anos para participar do programa, e por isso não se intimida perante outros concorrentes mais experientes. O sonho dele é abrir o primeiro restaurante a receber 3 estrelas Michelin no Brasil.

Imaculada So

Imaculada So gosta de comida caseira e contemporânea Imaculada So gosta de comida caseira e contemporânea

A paulistana Imaculada sempre cozinhou, mas aperfeiçoou sua técnica assistindo a programas de culinária na TV. Filha de comerciantes, ela se prepara para uma virada na carreira, e torce para que o MasterChef dê um empurrãozinho.

Janaina Caetano

Janaina Caetano diz que gosta de comida de verdade Janaina Caetano diz que gosta de comida de verdade

Taróloga e terapeuta holística, Janaína é mais uma participante que ama assistir a programas de culinária na TV. Embora cozinhe com carnes e frutos do mar, considera as culinárias vegana e vegetariana como fontes de inspiração.

Juliana Fraga

Juliana Fraga se identifica com a cozinha natural e contemporânea Juliana Fraga se identifica com a cozinha natural e contemporânea

Juliana é formada em Marketing, mas está sem trabalho há mais de um ano. Quer, agora, direcionar sua carreira para a gastronomia. Cozinha desde os 12 anos e prefere fazer receitas saudáveis, com alimentos fresquinhos e naturais.

Juliana Nicoli

Juliana Nicoli também se identifica com a cozinha contemporânea Juliana Nicoli também se identifica com a cozinha contemporânea

A enfermeira Juliana Nicoli trabalha na administração de uma rede de hospitais. Sua maior musa da cozinha é a avó, que a ensinou as primeiras coisas na gastronomia. Acredita que, com força de vontade, pode ir longe e até vencer o MasterChef.

Lorena Dayse

Lorena Dayse gosta de cozinha regional, caseira e tradicional Lorena Dayse gosta de cozinha regional, caseira e tradicional

Nascida e criada em Teresina, Lorena tem como principais referências na cozinha a avó e a tia, que faziam comida trivial nordestina. Enfermeira e professora, Lorena entrou no MasterChef a pedido da filha, e se ganhar o programa pretende abrir um bistrô no litoral do Piauí.

Marcus Lima

Marcus Lima se identifica com a gastronomia contemporânea Marcus Lima se identifica com a gastronomia contemporânea

Cirurgião-dentista, Marcus conta ter vivido uma infância humilde, mas sempre teve foco em melhorar de vida. É adepto de uma vida saudável, e por isso cozinha para ele e para toda a família. Aposta em uma cozinha acessível a todos para ganhar o MasterChef Brasil.

Natália Jorge

Natália Jorge é ligada à cozinha italiana e vegetariana Natália Jorge é ligada à cozinha italiana e vegetariana

A brasiliense Natalia aprendeu a cozinhar quando foi morar fora do Brasil, na Austrália. Na França apurou seus talentos culinários e o paladar. Tem o sonho de abrir uma cafeteria, e se diz especialista em comida vegetariana e italiana.

Renan Correa

Renan Côrrea gosta da gastronomia caipira Renan Côrrea gosta da gastronomia caipira

Goiano e fã de comida caipira, Renan sabe cozinhar desde os 12 anos, quando assumiu as responsabilidades da casa para ajudar a família. Não se iludam com a cara simpática, no entanto. Ele diz que tem pavio curto e personalidade forte.

Rodrigo Massoni

Rodrigo Massoni é adepto da slow food Rodrigo Massoni é adepto da slow food

Barman, DJ e engenheiro ambiental, Rodrigo gosta de panificação e acredita que o MasterChef pode abrir portas na área da gastronomia.

Rosana Teresa



Rosana Teresa se identifica com a gastronomia italiana e mediterrânea Rosana Teresa se identifica com a gastronomia italiana e mediterrânea

Formada em Psicologia, a paulista Rosana trabalha há muitos anos na área de Recursos Humanos e diz ter facilidade para se adaptar a qualquer ambiente. Mãezona, gosta de dizer que criou os seus três filhos sozinha e tem muito orgulho da educação que proporcionou a eles. Ama cozinhar e tem prazer em servir os outros. Com uma pegada de cozinha mais caseira, diz que o MasterChef será um grande desafio. Trabalhou a vida inteira pelos outros e diz que agora chegou o momento de cuidar dela e se tornar a nova MasterChef Brasil.

Weverton Barreto

Weverton Barreto gosta da cozinha francesa e italiana Weverton Barreto gosta da cozinha francesa e italiana

Mineiro, teve uma infância simples em Araguari e aprendeu a cozinhar ajudando a mãe a fazer bolos. Graças a sua ambição, deu a volta por cima e afirma que sua vida de hoje não tem nada da simplicidade do passado. As viagens gastronômicas pela Europa trouxeram o gosto pela culinária francesa, um de seus pontos fortes na cozinha. Adora fazer jantares temáticos para os amigos, que carinhosamente chama de “cobaias”. Há um ano vem se preparando para entrar no MasterChef e promete agarrar essa oportunidade com unhas e dentes e levar o tão desejado troféu para casa.