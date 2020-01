Participantes do BBB19 homenageiam séries americanas, confira os cosplays

Em uma tentativa de divulgar o próprio serviço de streaming, a Globo transformou o Globoplay em tema da festa que rolou no BBB19. Para todo mundo entrar no clima das séries e novelas disponíveis no serviço, a produção caprichou nos cosplays para cada um dos confinados do reality. Quer saber qual foi a fantasia de cada um? Calma que a gente explica!

Danrley como ‘The Good Doctor’

Danrley estava como um dos médicos da série 'The Good Doctor', pronto para ajudar qualquer caso de excesso de bebedeira na festa.

Gabriela como ‘The Good Doctor’

Gabriela também era uma médica de 'The Good Doctor', ajudando seu colega Danrley.

Carolina como ‘Ilha de Ferro’

Carolina mostrou sua força feminina ao se fantasiar de uma das personagens mais fortes de 'Ilha de Ferro', série da Globoplay.

Rodrigo como ‘Ilha de Ferro’

Rodrigo também estava de trabalhador da plataforma de petróleo de 'Ilha de Ferro'.

Hariany, representando as novelas, estava como a escandalosa Lidiane de 'Verão 90'.

Alan viveu por algumas horas o genial Sheldon Cooper da série 'The Big Bang Theory'.

Isabella como ‘The Tudors’

Isabella é uma princesinha, mas na festa ela estava de Catarina de 'The Tudors'.

Elana como ‘Charmed’

Lindíssima, Elana mostrou toda sua magia com um cosplay de 'Charmed'.

Rízia como ‘Mr Brau’

Rízia levou todo o poder de sua raça ao fazer cosplay da incrível Michele de 'Mr Brau'.

Paula como ‘Killing Eve’

Paula compareceu com uma fantasia da premiada série 'Killing Eve'.

Tereza como ‘Elementary’