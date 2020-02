Paraíso: Maria Rita se encanta por Otávio

Maria Rita e Otávio

Foto: Divulgação Rede Globo

Cada vez mais independente, Maria Rita (Nathalia Dill) agora é senhora do seu destino. Tanto que Otávio (Guilherme Winter) fica surpreso com a visita dela ao jornal e os dois seguem juntos para a pensão. Mariana (Cássia Kiss) vai chamar a filha para almoçar com ela e Antero (Mauro Mendonça) e se surpreende quando Santinha convida Otávio.

O radialista tenta ganhar a simpatia de Mariana com seus comentários religiosos e Antero permite que Otávio conquiste sua filha para afastá-la de Zeca (Eriberto Leão), que continua casado com Rosinha (Vanessa Giácomo). Já Santinha fica bem balançada ao ser cortejada por Otávio.