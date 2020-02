Paolla Oliveira sobre filhos: “Existe essa vontade em mim”

Paolla Oliveira diz ter vontade de ter filhos, mas não agora

Foto: AgNews

A atriz Paolla Oliveira, protagonista da próxima trama das 21h, “Amor à Vida”, esteve na festa de lançamento da novela na noite deste sábado (20), em São Paulo, onde contou que sente vontade de ter filhos, mas que ainda não chegou o momento. “Ainda não. Mas quero dizer que eu tenho potencial. Existe essa vontade em mim”, contou a tria, que no folhetim será mãe de Paula, interpretada por Klara Castanho.

Na novela, a personagem de Paolla, Paloma, ficará grávida e terá sua filha roubada e jogada no lixo por seu irmão, Felix, interpretado por Mateus Solano. Mas anos depois ela conviverá com a garotinha, sem desconfiar de que ela é sua filha biológica.

No inicio da trama, Paolla teve que viajar para o Peru, onde as cenas iniciais foram gravadas, e revelou que sofreu com o assédio, já que lá está passando a novela “Insensato Coração”. “Quase não consegui curtir o Peru. Mas teve uma coisa curiosa, porque ‘Insensato Coração’ estava no ar, então teve um assédio muito grande”, contou.

“A novela não tem só sofrimento, mas começa com o conflito com a família e ela encontra no Ninho a possibilidade de ser mais livre. Paloma é muito amor. Todo mundo vai se emocionar com a personagem”, disse a atriz.

Sobre Klara Castanho, Paolla contou que gosta muito de gravar com a garotinha e que ela será muito querida na novela. “Aquela menina vai ser muito disputada”, brincou.

Paolla contou ainda que, assim como sua personagem, é motivada por amor: “Sou muito motivada por amor, família, marido, a vida, o trabalho, e as pessoas que a fazem feliz”, contou.