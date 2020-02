Paola Oliveira: uma sortuda que rala muito!

Esforço coroado: Musa do Carnaval desde 2009, este ano recusou o convite

Formada em fisioterapia, Paola pagava a faculdade fazendo comerciais. Foi durante uma gravação que chamou a atenção de um produtor e entrou no elenco de Belíssima (2005). No ano seguinte, já ocupava o posto de protagonista, em O Profeta (2006). “[…] Dizem que tenho sorte. Talvez, mas também me esforço bastante”, contou ela para a revista ESTILO deste mês.

Briga com a balança

A luta da atriz não se limita à carreira. Sempre travou uma batalha contra os quilinhos a mais. Atualmente, com o corpo que sempre quis ter, Paola cortou doces e frituras do cardápio, além de pegar pesado nas atividades físicas. “Comprovei, definitivamente, que dieta e exercício são para a vida inteira”, revelou para a revista NOVA de janeiro.

Cheinha em 2007 e feliz com o namorado Joaquim Lopez

Namoro tenso

A relação amorosa de pouco mais de um ano da bela com o também ator Joaquim Lopez teve um início bem conturbado. Apontada como pivô da separação dele com a então mulher, Thaís Fersoza, Paola precisou de determinação e jogo de cintura para manter o romance fortalecido apesar das fofocas.

Beleza natural?

Para valorizar os bonitos traços e a forma física, a atriz tem seus segredos: a pele não fica sem filtro solar e ganha um dourado com autobronzeador. No rosto, pouca maquiagem (blush, máscara para cílios e corretivo) para a pele respirar. Nos fios, hidratação noturna, que economiza tempo e deixa os cabelos lindos na manhã seguinte.

A mocinha das 21h

Para Insensato Coração, Paola trocou o longo cacheado e escuro por um visual mais moderno, com fios num tom loiro-champagne, bem mais curtos e lisos. “Como havia pouco tempo, foi uma loucura. Mas fiquei muito feliz com o resultado”, diz Fernando Torquatto, caracterizador da novela.