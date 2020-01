Paola Carosella ficou um pouquinho brava com essa prova do MasterChef

Paola Carosella é uma das nossas juradas favoritas no ‘MasterChef Brasil‘. Sempre com uma palavra de sabedoria na ponta da língua, a chef argentina encantou o povo brasileiro com sua doçura com toques de acidez. Entretanto, nessa semana o desempenho dos participantes do ‘MasterChef Brasil’, com seus pratos de cogumelos, desandou TANTO que Paola ficou visivelmente incomodada com alguns quitutes.

O desafio consistia basicamente em preparar cogumelos como o grande protagonista do prato, algo que não foi levado muito em conta por certos participantes. Acompanhando de longe, a chef sofria com as decisões erradas dos aspirantes a cozinheiros. Quando Rodrigo pegou uma tangerina para o prato, Paola se indignou e disse “espero que ele use a tangerina para comer, não para colocar no prato”. Durante a tradicional passada no meio das bancadas para acompanhar os preparos, Paola não quis nem parar ao ver que tinha gente querendo misturar maçã com cogumelos.

Cada participante precisou cozinhar com uma modalidade diferente de cogumelos, podendo ser fresco, em conserva ou seco. Quem decidiu o cogumelo para cada participante foi Helton, vencedor da primeira prova do programa que envolvia pimenta. Durante a distribuição do ingrediente, o cozinheiro novinho conseguiu várias inimizades não só para a prova seguinte, como na competição mesmo. A prova, aliás, deixou os chefs abismados com a falta de cuidado dos cozinheiros amadores. Erick Jacquin em especial se indignou com o prato de Haila, um brigadeiro com pimenta… que não parecia muito bem um brigadeiro. “Aqui não é buffet infantil!”, disparou o chef francês.

Durante o julgamento dos pratos com cogumelos, os chefs esculacharam boa parte dos pratos. Paola fez questão de pedir para Marcus repetir uma dica sobre acidez do prato, a escolha de prato fundo de Janaína foi duramente criticada por Jacquin e Henrique Fogaça questionou o paladar de Rodrigo após o competidor falar que havia gostado do prato que havia preparado. A escolha do melhor prato (ou menos pior, pelo nível da coisa) acabou elegendo Eduardo como o destaque positivo da prova.

Rosana, na tentativa de fazer um prato significativo para uma história pessoal com sua mãe, tentou fazer um macarrão que decepcionou os jurados. A proporção de macarrão com cogumelo estava bem desigual para o lado do fungo, e a decisão de pegar uma massa já pronta pesou para ela, que foi a eliminada da semana. Na entrevista com Ana Paula Padrão, após deixar o programa, Rosana explicou que não estava bem psicologicamente, e que isso contribuiu para sua eliminação.

No próximo programa, veremos os cozinheiros em mais uma prova em grupo, dessa vez preparando comida para músicos. Pela prévia, já vimos focos de gritaria e confusão.