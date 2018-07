É impressionante o poder que amar a si mesmo tem sobre nós. Paola Carosella, jurada do MasterChef, publicou um texto em seu perfil do Instagram que fala justamente sobre isso. Em um relato emocionante, ela falou sobre o orgulho que ela tem de ter vivido os seus 45 anos intensamente, bem como de seu corpo e sua mente. Leia:

“Você tem orgulho de você? Eu tenho. Muito. Dos meus 45 vividos intensamente, de todos os meus acertos, e de todos os meus erros, orgulho de ter sabido ouvir, de não ter medo ao fracasso mesmo quando estava nos piores momentos, tenho orgulho da minha cabeça e do meu corpo, de todas as suas marcas, da cicatriz da cesárea, da celulite e das estrias que a vida traz.

De um corpo que trabalhou em pé por mais de 25 anos sem parar nem um único dia. Tenho orgulho de mim e isso me ajuda a fazer as escolhas certas, a ficar perto das pessoas certas e a ouvir todas as críticas com o coração aberto, com as fibras todas permeáveis, e a tirar as minhas próprias conclusões depois.

Aos 45 me sinto bem pra caramba de ter chegado nesse lugar. E nada me dá mais alegria e mais desejo do que esperar e planejar tudo o que vem pela frente. Aos que amam amor, aos que odeiam; amor próprio pra começar.”