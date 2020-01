Paola Carosella dá a melhor resposta sobre os seios dela estarem caídos

Se tem algo que Paola Carosella faz tão bem quanto cozinhar é dar belas respostas para quem faz comentários inconvenientes sobre ela. Dessa vez, a jurada do “MasterChef” rebateu uma mensagem infeliz a respeito de seus seios. Um cidadão teve a audácia de dizer que Paola deveria colocar próteses de silicone.

O momento aconteceu no Twitter logo após um seguidor dizer que encontrou Paola no Carrefour toda elegante. Em seguida, um outro homem escreveu para ela: “Só esses peitos que estão meio caídos e precisam de um silicone, né?”. Sem titubear, a chef deixou claro que a mudança aconteceu como ocorre com qualquer outro corpo feminino e que não estava se importando com isso.

–

No fechamento desta matéria, o tuíte do seguidor já havia sido apagado da rede social, mas a resposta de Paola continua disponível para quem quiser ver a postagem diretamente da fonte. Inclusive, o posicionamento da chef teve um grande alcance com mais de 30 mil curtidas e mil respostas. A maioria dos seguidores saiu em defesa dela.

Da série: "Pessoas inconvenientes".

Alguém avisa pra ele que a @PaolaCarosella é maravilhosa ao cubo e que abala as placas tectônicas do universo?❤ — Duda Nascente💎 (@_EduardaSN) July 11, 2019

2020 chegando e ainda tem homem aleatório crente que ainda pode opinar sobre o corpo da mulher alheia. 😂 pic.twitter.com/0fLkYXOZiQ — мαяıηıcєs (@marinices) July 11, 2019

ai paola por isso que eu te amooooo, até os cortes falados são inteligentes (porque os da cozinha já sabemos que excelentes)! kkkk — Isadora Breda (@isadorabreda) July 11, 2019

paola deixou as verduras de lado e ta jantando esse fake kkkkkkk te amo paolaaa — apenas uma camponesa (@gafaus_) July 11, 2019