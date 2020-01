Palmirinha chora ao reencontrar Ana Maria Braga no programa ‘Mais Você’

Nesta sexta-feira (19), um grande encontro aconteceu logo cedo no programa “Mais Você”. As apresentadoras e cozinheiras Ana Maria Braga e Palmirinha Onofre tomaram um café da manhã juntas. O momento foi cheio de emoção e detalhes de Páscoa.

Para fazer jus aos 80 anos de história na cozinha, um tapete vermelho foi estendido para receber Palmirinha. Ao começar a andar por ele, a apresentadora viu Ana Maria e não conseguiu conter as lágrimas. Um abraço bem apertado marcou o começo desse reencontro.

Ao sentar na mesa recheada de pãezinhos, iogurte e docinhos pascoais, a cozinheira do famoso “Oi, amiguinho!” aproveitou o momento para agradecer a apresentadora da Rede Globo pela trajetória que construíram juntas.

“Foi muito sofrimento. Você sabe, Aninha. Muitas portas se fechando. Mas uma coisa eu vou falar para você: quando eu entrei para trabalhar com você, foi aonde eu fui crescendo. E aonde eu pude aprender a falar na televisão, a atender o meu público”, revelou a vovó mais querida da culinária.

Para descontrair o momento, Ana Maria Braga propôs um jogo à Palmirinha. Ela teria que dizer o que cada prato apresentado no palco a lembrava. O primeiro foi compotas de doces. Para a cozinheira, os potes lembraram a época de Natal, quando a mãe fazia as porções. Além de também reviver lembranças do pai, pegando as bananas – ainda que estivessem verde! -, para ela fazer o doce da fruta.

O segundo prato foi um pudim de leite. Com o prato, a apresentadora se emocionou novamente ao lembrar do duro passado. Aos sete anos de idade, ela veio para São Paulo, pois era maltratada pela mãe. Aqui, ela ficou aos cuidados de uma senhora francesa chamada Georgette, que a ensinou a fazer pratos finos e também o pudim. “Quando eu experimentei o leite condensado, eu fiquei apaixonada”, ressaltou a vovó.

Os dois últimos foram empadas e sonhos. Os salgados relembraram a época que Palmirinha os vendia na rua para sustentar com muito suor as três filhas, enquanto que o doce é uma receita queridinha da cozinheira, que Ana Maria não deixou de dizer que é uma das fãs do prato.

A apresentadora da Globo também relembrou a mensagem emocionante que a vovó mais fofa deixou no Instagram para ela no aniversário. Inclusive, no palco do programa, Palmirinha deu uma caixa de camafeus de presente para Ana Maria. A receita era sempre feita para a mãe da amiga.