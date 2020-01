Osmar Prado: “Epa é um ser humano que tenta de uma forma retrógrada parar o mundo”

Osmar Prado nos bastidores de Meu Pedacinho de Chão

Nem de longe Osmar Prado define seu personagem em Meu Pedacinho de Chão, o coronel Epaminondas, como vilão. “É um ser humano que tenta de uma forma retrógrada e conservadora parar o mundo”, diz o ator, que enfrentou um câncer na garganta no ano passado. Apesar da seriedade da doença, ele jura que nem pensou em parar de atuar. Osmar aliou o tratamento médico com a vida profissional – com restrições, é claro – e gravou até o fim a minissérie Amores Roubados, exibida na Globo no início deste ano. Fora de cena, aos 66 anos e 57 dedicados à carreira, ele diz adorar as coisas simples da vida, como andar de moto, fazer exercícios físicos e passar os dias livres ao lado da mulher, Vânia Penteado, e dos filhos, Luana, de 19 anos, Tainá, 31, e da atriz Janaína, 34 – as duas últimas, fruto da união com Elizabeth Viana.

Podemos dizer que Epaminondas é mais um vilão em sua carreira?

Vilão?! Não encaro assim. Ele é mais que isso. É um ser humano que tenta de forma retrógrada e conservadora parar o mundo. Aquela cena de O Grande Ditador (1940), de Charles Chaplin, em que ele pega a bola e brinca com o mundo descreve bem o personagem. O Epa quer ser o dono do mundo!