Oscar Magrini fala sobre sua jovialidade: ”Me sinto com 30 anos”

Na piscina, Oscar Magrini exibe a boa forma

Foto: Tomás Arthuzzi

Quando completou 40 anos, Oscar Magrini, 51, tomou um susto e sentiu medo do peso da idade. Aos 50, ele garante que tudo foi muito diferente. “Eu me sinto com 30 anos. Meu pai, que morreu com a idade que tenho hoje, ainda nos anos 1980, parecia um velho, mas eu costumo dizer que essa molecada de apartamento não me acompanha. Faço trilha de jipe, muay thai, ando de moto”, conta ele.

Casado há 23 anos com a atriz Matilde Mastrangi, 60, Magrini atribui, à longa relação, o trinômio de sucesso: paciência, diálogo e carinho. “Acredito também que os contrários se atraem”, diz durante ensaio para a CONTIGO! no hotel histórico Fazenda Dona Carolina, em Itatiba, interior de São Paulo.

