Os familiares dos brothers já chegaram na casa do BBB19, saiba quem entrou

Na manhã desta quinta-feira, os brothers do BBB19 foram surpreendidos com um pedido para que fossem ao segundo andar da casa. Lá, encontraram uma sala toda mobiliada, sinuca e muita mordomia. Alguns brothers imaginaram que aconteceria algo e eles não estavam errados: eles foram trancados no andar superior para que seus parentes pudessem aproveitar o reality.

Entraram na casa do BBB19 Daniele (a melhor amiga de Alan), Clarisse Peixinho (irmã de Carolina), Mayara (irmã de Danrley), Lindomar (mãe de Elana), Nathalia (irmã de Gabriela), Maria Cristina (mãe de Hariany), Raíssa (irmã de Rízia), Vera (mãe de Rodrigo) e David (filho de Tereza). Cada um deles usa uma camiseta com o rosto do parente, para que o público possa identificar quem é quem.

Logo de cara, alguns comportamentos chamaram a atenção do público: David, o filho de Tereza, foi muito elogiado nas redes sociais por sua beleza, já Vera, a mãe de Rodrigo, conquistou todo mundo com sua simpatia. Logo que entrou na casa, correu para a sombra por causa do calor do Rio de Janeiro.

Os papos também são ótimos e questionam até a “magia” do programa. Enquanto exploravam a casa, os familiares comentaram como, pela televisão, tudo parece muito maior do que é de verdade. “É por causa do ângulo da câmera”, revelaram.

David e Lindomar já estão aqui na minha casinha também! #RedeBBB #BBB19 pic.twitter.com/CPoh5DOfsT — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2019

Até o momento, nenhuma treta entre familiares, mas ainda esperamos isso ansiosamente.