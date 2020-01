Os ensaios da turnê de Sandy e Júnior começaram oficialmente

“Esse turu, turu, turu aqui dentro…”. Realmente, a emoção está batendo mais forte porque a volta de Sandy & Júnior está mais perto do que nunca. E para deixar os fãs ainda mais ansiosos pela turnê “Nossa História”, na última terça-feira (4), o cantor usou o Instagram para mostrar que os ensaios da dupla começaram oficialmente.

No clique, Júnior aparece segurando uma guitarra e está de frente para o microfone, sem nem tentar conter o sorriso pelo momento. De fundo, quem também não esconde o orgulho do filho é Xororó. “Dada a largada nos ensaios. Que vibe!!! (Detalhe do corujão no fundo da foto…)”, escreveu o cantor na legenda.

Nos comentários, algumas figuras importantes aparecem para comemorar o momento junto com Júnior. A primeira delas é Monica Benini, a esposa do cantor. Ela comentou uma sequência de “eee”, junto com vários corações vermelhos. Marcos Mion desejou que Deus abençoasse Júnior, enquanto Renato Aragão registrou um emoji de coração para o cantor.

A dupla Sandy & Júnior volta aos palcos pela primeira vez no dia 12 de julho, em Recife. Já a primeira apresentação dos irmãos em São Paulo é no dia 24 de agosto, além do show extra no dia 25 de agosto.

Para conferir todas as datas das performances da dupla, com os locais específicos e os preços dos ingressos, clique aqui.