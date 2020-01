O último episódio de “Game of Thrones” vem recebendo avaliações inacreditáveis desde que foi ao ar, no último domingo (19). No IMdB, a maior base de dados sobre cinema e TV do mundo, a série possui uma nota média de 9,5, mas o episódio derradeiro soma apenas 4,4 pontos – com base na opinião de mais de 150 mil pessoas.

No Rotten Tomatos, site que reúne os reviews da crítica especializada para “medir a temperatura” da recepção de filmes e séries, o episódio final conta com 48% de aprovação – e a média da série é de 90%.

Enquanto isso, uma petição para que a HBO refaça a oitava temporada já conta com 1,5 milhão de assinaturas. Resumindo: a esmagadora maioria dos fãs e da crítica desaprovou com força o desfecho dessa que é uma das séries mais aclamadas de todos os tempos.

As críticas recaem sobre duas pessoas específicas: David Benioff e D.B. Weiss. Conhecidos como D&D, eles são os showrunners da série – ou seja, são os “chefões” da coisa toda. Em suma, o que desagradou na última temporada de “Game of Thrones” foi o roteiro, não os efeitos especiais, o trabalho dos atores ou até mesmo as escolhas de direção. É a história contada que fez todo mundo passar raiva.

E mesmo não sendo o alvo das críticas, o ator Kit Harrington (Jon Snow) resolveu mostrar que está totalmente pistola com quem não gostou do desfecho da série. Ele literalmente mandou os críticos se foder, em uma entrevista à Esquire.

“O jeito como eu me sinto em relação à série nesse momento é bem desafiador. Eu acho que não importa o que os outros pensem a respeito dessa temporada – e eu não quero soar malvado em relação aos críticos aqui – mas o que quer que seja que os críticos tenham passado meia hora escrevendo sobre essa temporada e que transpareça o julgamento [negativo] deles, na minha cabeça eles podem ir se foder. Porque eu sei quanto trabalho foi colocado nisso”.

Como diria Luciana Gimenez: “mas cê tá brava?”.