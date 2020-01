Os bastidores da minissérie ‘Felizes para Sempre?’

Cinco casais que vivem de aparências. Traem, corrompem, mentem e matam… Parte das confusões acontece por causa da misteriosa Denise, uma prostituta de luxo.

TV Globo/Zé Paulo Cardeal TV Globo/Zé Paulo Cardeal

“Ela é uma estudante de moda universitária que leva uma vida secreta. O desafio nessa personagem foi conseguir interpretar uma mulher que tem mil facetas: é meiga, venenosa, ambiciosa, romântica, vilã”, explica Paolla Oliveira, 32 anos, a Contigo!. A atriz faz um dos papéis principais da minissérie Felizes para Sempre, de Euclydes Marinho, 64, que estreia em 26 de janeiro.

A trama faz uma releitura de Quem Ama Não Mata (1982), também escrita por Euclydes. No elenco, Cássia Kis Magro, 56, Maria Fernanda Cândido, 40, Enrique Diaz, 47, João Miguel, 44, e Adriana Esteves, 44, que volta à TV depois do sucesso de Avenida Brasil (2012). “Recebi este convite maravilhoso e não tive como não topar. Tânia é uma cirurgiã plástica casada com Hugo (João Miguel). Ela tem um filho, Júnior (Matheus Fagundes). Aparentemente é uma mulher bastante dedicada à profissão, mas deixa as questões afetivas de lado”, explica a atriz.

Maria Fernanda será Marília, casada com Cláudio (Enrique Diaz). Os dois resolvem esquentar a relação com a participação de Denise, mas Marília acaba se apaixonando e vive um tórrido romance com a garota de programa. “Ela está passando um momento de crise em seu casamento e fica disposta a tudo para resgatar o amor”, diz. A série, com dez episódios, tem direção de Fernando Meirelles, 59, Luciano Moura, 53, Rodrigo Meirelles, 38, e Paulo Morelli, 58.