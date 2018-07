‘Orgulho e Preconceito’: Lulu Santos lançará música escrita para o namorado

O cantor Lulu Santos, 65 anos, sempre foi muito discreto em relação aos seus relacionamentos, mas parece que o namoro com Clebson Teixeira, 26 anos, está lhe fazendo tão bem que ele tem sentindo vontade de compartilhar com o público o seu carinho com o baiano. Uma prova disso é a música Orgulho e Preconceito, seu novo single, composto em homenagem ao amado.

No dia dos namorados, Lulu compartilhou um trecho da canção acompanhado por uma foto de declaração de amor na areia: “Esta canção é pra você nunca mais ter que sussurrar quando diz que me ama. Pra te libertar de todo julgamento alheio. Pra você poder dizer sem receio: Te Amo! Só sinto verdade no que ouço, só sinceridade. Não daria certo de outro jeito. Ouça o coração mais que a um preconceito. Pra poder dizer do fundo do peito: Lux, te amo.” De acordo com a publicação, a música será lançada no dia 17 de agosto.

Apesar de ter dado créditos ao rapaz pela foto, foi só nesta semana que o cantor assumiu seu relacionamento com ele. Na segunda-feira (23), Lulu compartilhou um clique em que aparece sorridente andando de helicóptero com o amado. “Fly me to the moon”, escreveu na legenda em referência ao título da canção de Frank Sinatra que significa “Me faça voar até a lua” em português.

A repercussão da foto surpreendeu o cantor que, no mesmo dia, compartilhou um vídeo na rede social agradecendo o carinho dos fãs que comentaram a notícia. “É claro que a gente tá vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês. O carinho enternece e a gente deseja o mesmo em dobro”, disse Lulu.

Na noite de terça-feira (24), o cantor voltou ao Instagram para se pronunciar mais uma vez sobre o assunto. “Eu não poderia deixar de voltar aqui e agradecer pela enxurrada de carinho, de respeito, de consideração, desde que a notícia tomou um foro mais amplo. A gente fez questão de iniciar em nossas redes sociais porque não temos nada a esconder”, disse.

“Se tem uma coisa que falta na condução de nosso país e em nossa sociedade é uma certa honestidade. Clebson e eu estamos encantados com todo o amor e todo o carinho, e desejamos que isso reflua para cada um de vocês que se deu ao trabalho de vir aqui e nos desejar só coisas boas”, concluiu Lulu.