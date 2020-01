‘Órfãos da Terra’: Aziz aparece no meio do casamento de Laila em Jamil

Momentos de tensão em ‘Órfãos da Terra‘. Laila (Julia Dalavia) conseguiu fugir de um casamento forçado com Aziz (Herson Capri) e chegar no Brasil, mas suas pendências matrimoniais do Oriente Médio aparecerão para atormentá-la. Nos próximos capítulos da novela das seis, a protagonista vai finalmente se casar com Jamil (Renato Góes), mas terá um convidado inusitado na festa: o sheik árabe Aziz.

Disposto a ter Laila como sua esposa, o sheik vai causar na festa de casamento da moça e até a polícia será acionada para resolver a situação. Se quiser conferir mais informações sobre essa semana agitada em ‘Órfãos da Terra’, é só ver nosso resumão!

Segunda-feira, 29 de abril – Aziz chega ao Brasil

Aziz se enfurece ao descobrir a gravidez de Laila. Youssef é humilhado por Dalila (Alice Wegmann). Valéria (Bia Arantes) desconfia que o afastamento de Bruno (Rodrigo Simas) foi por causa de Laila.

–

Dalila sugere que seu pai viaje para o Brasil. Bruno convida Teresa (Leona Cavalli) para ir ao casamento de Laila. Hussein (Bruno Cabrerizo) se recupera e promete vingança devido à morte de Soraia (Letícia Sabatella). Chega o dia do casamento de Laila e Jamil, e Aziz aparece no Brasil com Fauze (Kaysar Dadour).

Terça-feira, 30 de abril – Aziz chega na festa de casamento

Aziz deseja visitar a casa de Laila. Valéria fica irritada com Bruno. Camila (Anaju Dorigon) pede dinheiro a Aziz e conta onde será o casamento. A seguir, cenas de Camila toda cheia da grana:

–

Laila e Jamil conseguem se casar, diante de um Bruno desolado. Aziz sai da casa atrás do casamento, e Benjamim o denuncia para a polícia. O sheik árabe chega na festa de casamento de Laila e Jamil.

Quarta-feira, 1º de maio – Aziz é preso

Aziz aparece na festa já falando que Laila é sua noiva. Almeidinha (Danton Mello) é informado sobre a presença de Aziz no casamento. Rania (Eliane Giardini) confronta o sheik árabe.

–

Jamil descobre que Hussein foi punido por Aziz e fica revoltado. Os policiais aparecem e rendem o sheik. O poderoso fica claramente irritado e promete vingança contra Almeidinha. Rania descobre que Camila passou o endereço em troca de dinheiro e que a garota saiu de casa. Laila e Jamil curtem a lua de mel.

Quinta-feira, 2 de maio – Rania vai atrás de Camila

Rania vai até a prisão pedir para Aziz se afastar de Camila. O padre se preocupa com a situação do centro de refugiados. Ao saber que sua filha está no hotel de Aziz, Rania vai pessoalmente buscá-la. Eita!

–

A mãe de Laila rejeita a ideia de se mudar. Teresa conta seu plano de vender joias para salvar o centro de refugiados. Camila foge de seu quarto.

Sexta-feira, 3 de maio – Rania e Hussein conversam sobre morte de Soraia

Hussein entrega uma carta escrita por Soraia para Rania. Aziz é defendido na audiência por Gabriel. Camila procura pelo sheik no hotel. Rania conta seu passado para Hussein e os dois choram juntos a morte de Soraia.

Jamil consegue conversar com seu primo após muito tempo. Aziz é liberado da prisão. Bruno está arrependido de ter voltado com Valéria. Camila chantageia Aziz de novo para informar onde estão Laila e Jamil.

Sábado, 4 de maio – Laila e Jamil são detidos

Aziz aparece na casa de Helena pouco antes da chegada de Laila e Jamil. Almeidinha avisa a todo mundo sobre a movimentação do sheik árabe. Aziz é atingido por um disparo misterioso, e os personagens são intimados a ir até a delegacia.

–

A Polícia acredita que o tiro foi disparado por Laila. Ao saber do estado de saúde do pai, Dalila decide viajar ao Brasil. O delegado decide prender Laila e Jamil. Logo depois os dois são liberados pela polícia, pois se constata que o tiro foi feito por uma outra arma. No hospital, Aziz pede para Jamil cuidar de Dalila.