OMG! Um novo High School Musical está chegando para o Disney+; veja fotos

A Disney está investindo PESADO em novas produções para a inauguração da sua plataforma de streaming, o Disney+, em novembro e hoje tivemos acesso a mais uma delas. ‘High School Musical: The Musical: The Series‘ é uma série inspirada nos antigos filmes da franquia – estrelados por Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale – e que vai estrear no fim deste ano.

Fotos inéditas da produção foram divulgadas pela PEOPLE e nelas vemos os personagens pela primeira vez. De maneira inusitada, a série será apresentada no formato de um falso-documentário (um estilo de documentário que conta fatos supostamente reais, mas que na verdade são mentiras disfarçadas).

A narrativa vai falar sobre Ricky (Joshua Bassett) que faz teste para um musical sobre ‘High School Musical‘ para tentar reconquistar a sua ex-namorada Nini (Olivia Rodrigo). Apesar de ela já engatar um novo relacionamento com E.J. (Matt Cornett), ele entra decidido a fazê-la se apaixonar por ele novamente.

A série será distribuída em 10 episódios que chegam ao Disney+ no dia 12 de novembro. Será que estamos preparados para mais um dueto entre o novo casal “Troy + Gabriela”? Acho que não!

Confira as fotos divulgadas:

