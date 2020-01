OMG! O ator que interpreta o Chewbacca é bem bonito na vida real

Acredite se quiser: por trás de toda aquela cabeleira do Chewbacca, da franquia “Star Wars”, existe um ator bonitão com um belo par de olhos azuis. O nome dele é Joonas Suotamo, de origem finlandesa, com 32 anos e 2,12m de altura.

O destaque para o tamanho do ator é porque foi com ele que Joonas conseguiu uma bolsa de estudo na Universidade Penn State, nos Estados Unidos, para estudar cinema enquanto jogava basquete pela faculdade. Porém, foi a mesma altura extravagante do ator que fez com que os papéis ficassem difíceis de surgir. Com isso, ele acabou se aventurando como diretor para continuar trabalhando no cinema.

Em 2015, esse cenário mudou completamente. Enquanto trabalhava como vendedor de seguros depois de concluir a faculdade, Joonas viu no Facebook uma vaga da franquia Star Wars aberta. Ele se candidatou, mas não esperava que fosse chamado. Só que dessa vez, a sua altura lhe proporcionou um presente especial: ele conseguiu o papel do nosso queridinho wookie, em “O Despertar da Força”, dividindo-o com Peter Mayhew., que é o Chewbacca original.

Em uma entrevista à revista Galileu, o ator revelou que foi o próprio Peter quem o ajudou a entender como fazer o Chewbacca. “Nós fizemos uma semana de workshop juntos, em que assistimos aos filmes e ele me deu alguns toques. Ele me ensinou como andar com o peito para fora e carregar os braços de um wookie, como mover a cabeça da forma certa e tal”.

Joonas também brincou sobre como a fantasia do personagem o fazia se sentir dentro de uma sauna. “No final do dia parece que passei por uma sauna. [Risos.] Mas, na verdade, fazer sauna me ajuda bastante a lidar com o calor e, claro, meu passado com o basquete me ajudou bastante. Esse treinamento todo fez com que seja suportável passar dez horas ou mais no traje”, esclareceu o ator.

O personagem volta aos cinemas no nono filme da franquia – Star Wars: A Ascensão Skywalker, que teve o nome relevado nesta sexta-feira (12) durante a Star Wars Celebration. Durante o evento, Joonas roubou a cena fazendo o famoso grunhido do Chewbacca e também por citar o filho que já arranca suspiros do pessoal no Instagram. Ele agradeceu ao elenco dos filmes por todo o carinho com o pequeno quando ele foi levado ao set, especialmente a Daisy Ridley, a famosa Rey.