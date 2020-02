Olodum agita as terças no Pelourinho

Primeiro ensaio do ano

Foto: Edgar de Souza

O Pelourinho está ocupado com os ensaios do Olodum às terças-feiras. Além de comemorar seus 35 anos, o grupo vem apresentando seu novo repertório montado para este Carnaval, quando vai levar para a avenida uma homenagem a Gana com o tema Ashanti – O Trono Dourado e a Rainha Yaa Asentweaa.

Centenas de baianos e turistas do Brasil e de fora do país lotaram a praça nos dois primeiros ensaios do mês para aproveitar a folia. Com uma capacidade de mais de 1.200 pessoas, o espaço ficou lotado. Nesta temporada, a banda já dividiu o palco com Margareth Menezes, Tuca Fernandes, Márcio Victor, entre outros.

A festa acontece na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, às 20h de terça-feira. Os ingressos custam R$ 50 e estão disponíveis na loja Planeta Olodum.